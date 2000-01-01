Осетинские Пироги доставка по Москве | Заказать по АКЦИИ со скидкой

Осетинские пироги с Доставкой по Москве. Заказать лучшие осетинские пироги - у нас!

Пекарня «Осетинские пироги от Дианы» предлагает доставку осетинских пирогов, заказ пиццы, хинкали и других вкусных блюд кавказской кухни по Москве. Смотрите наше меню здесь

При заказе осетинских пирогов на сумму от 1200 рублей, доставка по Москве (в пределах МКАД) бесплатно! Также советуем посетить страницу Акции:

Оформить заказ на осетинские пироги можно по телефонам 8 (967) 100-26-97 или 8 (495) 204-21-33 или прямо здесь на сайте, выбирайте более удобный способ для себя. Внимание, АКЦИИ! При заказе на 1500 рублей, вы получите в подарок 1 литр сока или Pepsi, а при заказе от 3000 рублей, ещё и дополнительный пирог! Подробнее об этих и других акциях уточняйте по телефону.

Доставка осетинских пирогов по Москве осуществляется каждый день с 8:00 до 22:00 и занимает в среднем от 30 до 40 минут. За МКАД — от 2 часов. Для более точного определения сроков доставки, звоните или оформите заказ на сайте и мы сами перезвоним вам в ближайшее время.

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Хорошие новости! Мы переехали к м. Таганская, теперь время доставки осетинских пирогов в пределах ТТК города Москва составляет 30-40 мин