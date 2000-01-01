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Закажите осетинские пироги с Любовью ♥ от Дианы. Бесплатная доставка по Москве
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Пекарня «Осетинские пироги от Дианы» предлагает доставку осетинских пирогов, заказ пиццы, хинкали и других вкусных блюд кавказской кухни по Москве. Смотрите наше меню здесь
Оформить заказ на осетинские пироги можно по телефонам 8 (967) 100-26-97 или 8 (495) 204-21-33 или прямо здесь на сайте, выбирайте более удобный способ для себя. Внимание, АКЦИИ! При заказе на 1500 рублей, вы получите в подарок 1 литр сока или Pepsi, а при заказе от 3000 рублей, ещё и дополнительный пирог! Подробнее об этих и других акциях уточняйте по телефону.
Доставка осетинских пирогов по Москве осуществляется каждый день с 8:00 до 22:00 и занимает в среднем от 30 до 40 минут. За МКАД — от 2 часов. Для более точного определения сроков доставки, звоните или оформите заказ на сайте и мы сами перезвоним вам в ближайшее время.
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Хорошие новости! Мы переехали к м. Таганская, теперь время доставки осетинских пирогов в пределах ТТК города Москва составляет 30-40 мин